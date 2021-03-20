Новруз пришел в Москву (ФОТО)

Сегодня в Москве, в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ открылось двухдневное празднование Новруза — традиционного праздника весны.

Посетителям была предложена азербайджанская национальная кухня, танцы, сценические представления, концертная программа, показательные выступления по азербайджанской борьбе «Гюлешь», мастер-классы по азербайджанским и российским традициям искусства.

Вход бесплатный, все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.