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Новруз пришел в Москву (ФОТО)

Сегодня в Москве, в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ открылось двухдневное празднование Новруза — традиционного праздника весны.

Посетителям была предложена азербайджанская национальная кухня, танцы, сценические представления, концертная программа, показательные выступления по азербайджанской борьбе «Гюлешь», мастер-классы по азербайджанским и российским традициям искусства.

Вход бесплатный, все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)
Новруз пришел в Москву (ФОТО)

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Вестник Кавказа

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