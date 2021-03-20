Иран решил стать центром притяжения мировых инвестиций

Иранский президент Хасан Рухани в новогоднем телеобращении заявил гражданам ИРИ, что республике необходимо сохранить конструктивный контакт с окружающим ее миром. Президент выразил уверенность в том, что у Ирана есть возможность превратиться в центр притяжения международных инвестиций и вести масштабную торговлю с ближним и дальним зарубежьем.

Особо с праздником Новруз Рухани поздравил медицинских работников, аграриев и пограничников Ирана. Президент подчеркнул, что текущая беспрецедентная экономическая война против Ирана со временем завершится победой иранских рабочих, пишет ИРНА.

Хасан Рухани обратил внимание, что в прошлом году Ирану удалось добиться экономического роста на 2,2%, в то время как в среднем по миру пандемия коронавируса вызвала спад в 3,4%, а в крупнейших мировых державах – на 5-10%.