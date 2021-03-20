Алматы ждет абсолютный локдаун

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин выступил сегодня с сообщением об устрожении карантинного режима в городе, предупредив, что всерьез рассматривается сценарий введения максимально жестких ограничительных правил в том случае, если всплеск заболеваемости коронавирусом в Алматы продолжит расти.

«Если будет госпитализация более 500 пациентов в сутки, будет рассматриваться вопрос полного локдауна», - приводит его слова Спутник-Казахстан. Пока что в Алматы в день выявляется по 300-400 новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем город находится в «красной зоне» по эпидемиологической опасности.

«Мы будем опираться на занятость коек. Как видите, у нас еще достаточно коечной мощности. Имеющиеся места на сегодня заняты менее, чем на 50%, и у нас еще имеется достаточный резерв коек, около 4 тысяч, которые мы можем привлечь при необходимости. Наша задача – чтобы не было коллапса системы здравоохранения», - отметил Жандарбек Бекшин.

В этой связи город возвращается к строгом карантину весны 2020 года: снижение числа учеников, посещающих школу, отмена школьного питания, запрет на работу салонов красоты (разрешено только стричь по предварительной записи), заполнение гостиниц не более чем на 50%, закрытие спортивных объектов, компьютерных клубов, торговых центров и непродуктовых рынков с 21 по 28 марта, работа кафе и ресторанов только на вынос и на доставку, закрытие библиотек, прекращение работы общественного транспорта по выходным с 10:00 до 17:00.