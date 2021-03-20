Грузинская оппозиция пообещала добраться до каждой семьи в стране

Как заявил сегодня член «Единого национального движения» Заал Удумашвили, партия экс-президента Михаила Саакашвили с сегодняшнего дня переходит на «чрезвычайный режим работы», суть которого будет сводиться к тотальной пропаганде.

«С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, что означает, что мы поедем в каждый город, каждую деревню, придем в каждую семью и убедим население в том, что эта борьба действительно имеет смысл, потому что правда за нами», - приводит его слова Грузия Онлайн.

В связи с этим он сообщил об организации серии митингов не только в Тбилиси, но и в регионах. Финальным аккордом «чрезвычайного режима» станет масштабная акция протеста 15 мая на тбилисском проспекте Руставели.

«Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и положительным изменениям в стране», - заверил своих слушателей Удумашвили.