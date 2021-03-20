Отставной губернатор Сюникской области создал партию «Возрождающаяся Армения»

Оппозиционную партию с региональным уклоном создал сегодня экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян – сформированная им политическая структура получила название «Возрождающаяся Армения». Девиз партии – «Безопасность, справедливость, работа».

В центре политической программы партии – решение вопросов армянских приграничных районов, прежде всего Сюникской области, руководители нескольких городов и общин которой уже являются членами «Возрождающейся Армении».

Акопян обвинил правительство Никола Пашиняна в фиаско во всех сферах жизни страны. «Кроме премий чиновникам, мы больше ничего не увидели. Борьба с коронавирусом также провалилась. Когда все страны вводили локдаун, премьер инициировал шествие в Сюник и предлагал бороться с COVID-19 с помощью пинцета и водки», - приводит его слова Спутник-Армения.

Учредитель партии заявил, что готов сотрудничать «со всеми здоровыми силами в Армении».