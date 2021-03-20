В Нальчике ищут причины массового отравления детсадовцев

Как сообщили сегодня в СУ СКР по Кабардино-Балкарии, в Нальчике в настоящее время проходит доследственная проверка данных о массовом отравлении детей в одном из детсадов.

Как пишет Интерфакс, следователи уточнили, что проверяется информация, поступившая из соцсетей: видео и текстовые записи утверждают, что администрация этого детского сада покупала для детей испорченные продукты, в том числе протухшее мясо, которым и отравились около 15 детей.

По словам старпома руководителя республиканского СУ СКР Мурата Багова, в полицию уже обратились родители почти двух десятков детей возрастом от 3 до 6 лет, у которых накануне проявились явные симптомы пищевого отравления.

Родители подчеркнули, что в этом саду такой случай далеко не единственный. Директор детсада, по которому ведется проверка, пока что отстранена от должности.