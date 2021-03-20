Фонд Гейдара Алиева раздал подарки малоимущим семьям в честь Новруза (ФОТО)

Фонд Гейдара Алиева по инициативе его президента, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой провел сегодня традиционную акцию раздачи подарков малоимущим семьям в честь праздника Новруз байрамы.

В этом году подарки получили порядка 100 тыс семей из социально уязвимых слоев населения, вместе с этим им были переданы также поздравления Мехрибан Алиевой по случаю праздника.

Раздача подарков прошла при поддержке Минтруда и волонтеров Общественного объединения «Региональное развитие», при этом в ходе праздничной акции строго соблюдались требования действующего карантина.