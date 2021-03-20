Иностранцам запретили землю Крыма

С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента России Владимира Путина о включении большей части Крыма в список приграничных территорий – этот указ, подписанный ровно год назад, означает, что почти во всем Крыму иностранцам запрещено владеть землей.

Отныне иностранцы не могут быть собственниками земли в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Судаке и Ялте, а также в 12 муниципалитетах Севастополя. Исключение сделано лишь для Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов полуострова.

Таким образом, по сути, законодательство по Крыму было лишь синхронизировано с общероссийским, поскольку в РФ в целом запрещено иностранных гражданам владеть землей в приграничных районах и на тех территориях, что отнесены к приграничным указами президента.

Большинство иностранной собственности в 19 запретных муниципалитетах Крыма сейчас принадлежит гражданам Украины. В соответствии с частью 1 статьи 238 Гражданского кодекса они обязаны передать кому-либо права на такую землю в течение года с момента возникновения права собственности, попросту говоря, продать ее россиянам до сегодняшнего дня, 20 марта 2021 года, пишет РБК.

Тех, кто не успел продать землю, ждет принудительная продажа участков по решению суда. Деньги передадут либо собственнику, не пожелавшему расставаться с теперь незаконной собственностью, либо в госсобственность с возмещением собственнику той стоимости земли, что определит суд.

Всего речь идет о свыше 11,5 тыс таких земельных участков. Помимо граждан Украины ими владеют граждане Беларуси, Казахстана, Австралии, Вьетнама, Германии, Израиля, Литвы, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии, всего резиденты 55 государств.

Напомним, что, как поясняла ранее председатель комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, указ имеет отношение только к земле – расположенные на ней дома, квартиры и другие здания не подпадают под его действие.