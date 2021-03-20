Американский конгрессмен посмеялся над Джо Байденом за отказ от дебатов с Владимиром Путиным

Дебаты между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным завершатся вполне ожидаемо не в пользу Вашингтона – об этом в шутливой форме высказался член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, комментируя отказ Байдена от предложенных Путиным открытых переговоров.

«На мой взгляд, их диалог точно не закончится, как фильм «Рокки 4». Я не думаю, что Байден победит», - приводит его слова Fox News.

Также Гетц пошутил об отношениях между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, что, когда Харрис жмет президенту руку, «на самом деле она проверяет, есть ли у него пульс».

Конгрессмен обратил внимание, что российский лидер весьма эффектно дал ответ Джо Байдену на спровоцированные журналистами обвинения в адрес Путина.

Напомним, что в центре сюжета фильма «Рокки 4» было противостояние американского боксера Рокки с советским боксером Иваном Драгом. В финале кинокартины Рокки под конец длительного поединка нокаутировал Драго на арене в Москве. Гетц таким образом подчеркнул, что не верит в способность Байдена сходным образом одолеть Путина.