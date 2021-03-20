Грузинские врачи отказываются от вакцинации против коронавируса

Медики в Грузии стали воздерживаться от вакцины AstraZeneca после гибели медсестры, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По словам руководителя ведомства, часть медиков отменила регистрацию и будет ждать дальнейшего развития событий на следующей неделе. Он также подчеркнул, что Грузия должна продолжать вакцинацию, сообщает "Спутник-Грузия".

Отметим, что в день трагического инцидента от COVID-19 вакцинировались 735 медработников, а на следующий, 19 марта – 107.