Пашинян объяснил неизбежность открытия коммуникаций с Азербайджаном

Открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном поможет прекратить враждебные настроения в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки в Арагацотнскую область.

"Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других", — объяснил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что данную проблему быстро решить невозможно. В то же время он подчеркнул, что необходимо исправлять сложившуюся ситуацию при помощи открытия региональных коммуникаций, которые, по его словам, будут выгодны обоим государствам.

Он подчеркивает, что открытие коммуникаций завершит вражду в регионе и усовершенствует экономику стран.

Напомним, что 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.