Стало известно, когда на Земле закончится нефть

Президент Южного технологического университета Китая Сюэ Цикунь заявил, что на Земле ископаемые энергоресурсы закончатся через 50 лет. Об этом сообщает The Paper.

Он отметил, что за последние 250 лет в мире произошло три промышленных революций из-за увеличения добычи природных энергоресурсов.

Учитывая этот факт, а также темпы развития мировой экономики профессор ожидает истощения ископаемых через 50 лет.

В связи с этим он призывает перейти к альтернативным источникам энергии для сохранения нынешнего уровня прогресса. Кроме того, он предложил заменить уголь и природный газ водородным топливом.