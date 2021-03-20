Махачев заинтересован в поединке против Гэтжи

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что готов рассмотреть поединок против американца Джастина Гэтжи.

"Бой с Гэтжи возможен. Мы знакомы с Джастином, но дружеских отношений нет. Он тоже сейчас свободен. Почему бы и нет? Я был бы рад с ним подраться", - приводит слова Махачева Sports.ru.

Напомним, что в последнем бою Махачев одолел американца Дрю Добера на турнире UFC 259. Всего на счету спортсмена 19 побед и одно поражение в ММА.