В "Гирчи" намерены начать индивидульные переговоры с грузинскими властями

Оппозиционная партия Грузии "Гирчи" готова начать индивидуальные переговоры с правящей "Грузинской мечтой", заявил один из ее лидеров Вахтанг Мегрелишвили.



Он отметил, что надежд на решение проблемы через посредников мало, однако стоит попытаться придумать выход самим и осуществить его. "Мы начнем переговоры, мы открыты и будем говорить со всеми", - приводит слова Мегрелишвили "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что данное заявление лидер оппозиционной партии сделал на второй день после прерванных переговоров по выходу из политического кризиса в стране.