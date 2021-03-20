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В "Гирчи" намерены начать индивидульные переговоры с грузинскими властями

В &quot;Гирчи&quot; намерены начать индивидульные переговоры с грузинскими властями

Оппозиционная партия Грузии "Гирчи" готова начать индивидуальные переговоры с правящей "Грузинской мечтой", заявил один из ее лидеров Вахтанг Мегрелишвили.

Он отметил, что надежд на решение проблемы через посредников мало, однако стоит попытаться придумать выход самим и осуществить его. "Мы начнем переговоры, мы открыты и будем говорить со всеми", - приводит слова Мегрелишвили "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что данное заявление лидер оппозиционной партии сделал на второй день после прерванных переговоров по выходу из политического кризиса в стране.

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Вестник Кавказа

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