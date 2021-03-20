Бизнесмен из Северной Осетии осужден за незаконную продажу газа

Предпринимателя из Моздока признали виновным в незаконной торговле с извлечением прибыли в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратору Северной Осетии.

31-летний бизнесмен с марта 2018 по февраль 2020 года торговал сжиженным углеводородным газом без оформления и уплаты налогов. На незаконно организованной автозаправке он заработал более 9 млн рублей.

Моздокский суд назначил наказание в виде двухлетнего условного срока и выплаты штрафа в размере 20 тыс рублей.