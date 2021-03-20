Зарубежных болельщиков на Олимпиаде в Токио не будет

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с коронавирусной пандемией. Такое решение было принято организаторами турнира.

Во встрече также приняли участие глава МОК Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

Как сообщила ответственная за проведение Олимпиады Тамае Марукава, данное решение связано с обеспечением безопасности в условиях пандемии, сообщает ТАСС.

Она также добавила, что организаторы готовы возместить болельщикам деньги за покупку билетов.