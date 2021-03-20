Пашинян: я встану у стены, если меня захотят расстрелять

Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с жителями Арагацонтской области прокомментировал заявление экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Напомним, что Тер-Петросян посоветовал Пашиняну покинуть свой пост и найти временное убежище за пределами Армении.

Пашинян заявил, что не намерен никуда уезжать, несмотря на заявления других политиков, а также напомнил бывшему президенту Армении о "прекрасных примерах бегства", сообщает "Спутник-Армения".



"Разве я похож на человека, который может сбежать. Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения", – сказал Пашинян.