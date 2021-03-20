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Турция вышла из конвенции по защите женщин

Турция вышла из конвенции по защите женщин

Турция объявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган .

Как отметили в издании Associated Press, ранее представители Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, заявляли конвенция противоречит ценностям Турции, продвигая культуру ЛГБТ и поощряя разводы.

Добавим, что Турция стала первой страной, которая ратифицировала данную конвенцию. За ней последовали еще 33 страны. Документ вступил в силу 1 августа 2014 года.

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Вестник Кавказа

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