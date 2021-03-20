Загрязнение водохранилища привело к отключению воды в Избербаше

Более 60 тыс жителей дагестанского Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что без воды остались 5 938 домов, в которых проживают 60 453 человека, а также 28 социально значимых объектов.