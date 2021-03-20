В Грузии семья погибшей от прививки медсестры обратится в суд

Семья медсестры, погибшей после вакцины против коронавирусной инфекции, готова добиваться справедливого расследования расследования и уже наняла адвоката. Об этом заявил дядя погибшего врача Тариэл Бакрадзе.



"Мы попытаемся своими силами довести все до справедливого завершения. Адвокат будет защищать наши интересы", - приводит слова Бакрадзе "Спутник-Грузия".

Напомним, что несчастный случай произошел 18 марта в клинике на юге Грузии, в городе Ахалцихе. 27-летняя Меги Бакрадзе вышла после прививки в прямом эфире призвала медиков пройти курс вакцинации – через полчаса у нее начались судороги и она впала в кому. Девушка умерла на следующий день, не приходя в сознание.