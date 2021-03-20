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В результате ДТП на Кубани с участием цементовоза погиб один человек

В результате ДТП на Кубани с участием цементовоза погиб один человек

Жесткая автоаварии с участием легковой машины и цементовоза произошла 20 марта в районе станицы Пятигорской Горячеключевского района, на трассе М4 Дон, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краую.

"Столкнулись цементовоз Hyundai и легковушка Volkswagen Polo. После удара легковой автомобиль загорелся. По предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении

Отмечается, что причиной происшествия стал выезд Volkswagen Polo на встречную полосу. Водитель легковушки погиб.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасный проезд машин.

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