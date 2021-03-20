Мир встречает Новруз

Сегодня тюркские и иранские народы праздную Новруз – новый год по астрономическому солнечному календарю, совпадающий с днем весеннего равноденствия. Название этого праздника, который символизирует возрождение человека и природы, означает "новый день". Возрождение ассоциируется с радостью, изобилием, началом новой жизни, объединением людей перед началом грядущего года.

Праздник Новруз был включен 30 сентября 2009 года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Международный статус праздник получил в 2010 году, когда 23 февраля Организация Объединенных Наций объявила 21 марта Международным днем Новруза.

Новруз широко празднуют как день, укрепляющий мирные отношения между странами и популяризирующий культуру и традиции народов в Азербайджане, Иране, Афганистане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции.

С Новрузом связано множество традиций, обычаев и обрядов. В большинстве стран перед праздником готовят символический огонь и воду, традиционные танцы заканчиваются перепрыгиванием костров и ручьев. В Азербайджане традиционные танцы проходят за четыре среды перед празднованием Новруза, а в Иране такие танцы проходят последнюю среду перед Новрузом, известную под названием Чаршанбех Сури или Чаршанбех-е Аташ. Во многих местах проведения мероприятий семьи запасаются водой в последнюю среду года, а в Кыргызстане все тары в доме должны быть наполнены, в надежде на то, что это принесет обилие в дом в новом году и отгонит невзгоды.

Перед праздником покаяться в грехах и просить прощения. Все домашние работы, в том числе уборку, приготовление праздничных блюд, украшение жилища зелеными ветками яблони и граната необходимо завершить заранее.

В день праздника все члены семьи собираются за столом. Согласно поверью, чем богаче и щедрее будет накрыт стол в этот день, тем благополучнее будет следующий год. Также в народе говорят: "Если в первый день Новруза не будешь дома, то не видать тебе его семь лет ".

По традиции, на нем должны присутствовать семь яств, название которых должны начинаться на букву "син" (с): сямяни (пророщенные зерна), себ (яблоко), сир (чеснок), сумах (барбарис), сирко (уксус), сипанд (шпинат), сонджит (финики). К празднику готовят разнообразные блюда из мяса, рыбы, обильно приправленные различными пряностями и украшенные зеленью.

Самым известным праздничным блюдом считается сумаляк – кушанье из пророщенных ростков пшеницы. Зеленые ростки должны, которые достигать 5-7 см, становятся украшением стола и одним из символов Новруза.

Подаются и традиционные сладости – пахлава, гогал, шекербура, а также сладкий плов с изюмом и сухофруктами.

На стол обязательно ставят зеркало и свечи по числу членов семьи. Их нельзя гасить, пока они не догорят до конца.

Праздничный ритуал не ограничивается застольем. В этот день дети ходят по домам и поют песни про Новруз, а их одаривают сладостями. На улицах выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шутки. Сохранился обычай разводить ритуальные костры, зажигать факелы.

Редакция "Вестника Кавказа" поздравляет всех, кто встречает эту весну, с праздником Новруз и желает крепости духа, счастья, мира, тепла и удачи!