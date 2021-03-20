Грузинская оппозиция сообщила о масштабной протестной акции

Оппозиция Грузии, продолжающая требовать досрочных выборов, озвучила ближайшие планы на весну.

Оппозиционеры запланировали проведение масштабных митингов в Тбилиси на 20 марта. Однако из-за переговоров с "Грузинской мечтой" акция была упразднена. В четверг очередные переговоры завершились без результатов.

Оппозиция заявила о проведении масштабного протеста 15 мая у здания грузинского парламента. До этого члены оппозиции начнут мобилизацию сторонников в регионах, сообщает "Спутник-Грузия".

"С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. До этого пройдут многочисленные акции в Тбилиси и регионах, а 15 мая мы устроим большой митинг тут, у парламента", – заявил представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили.