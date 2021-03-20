Ставрополье примет Неделю детской книги

Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева в дни весенних каникул с 22 по 28 марта приглашает посетить традиционную Неделю детской книги.

Калейдоскоп дней Книжкиной недели откроет Театрализованный понедельник встречей с королевой Книгой, в Игровой вторник знания и эрудицию проверят участники игрового экшна "Город в теплых ладошках", в Почемучкину среду ребята пройдут курсы повышения квалификации в "Бюро научных знаний", совершат экскурсию в мир подводного царства. Знайкин четверг объединит самых начитанных в игре "Битва эрудитов" и литературно-детективном экшене "Тайна старого замка", а для самых маленьких читателей состоятся интерактивные экшн-чтения произведений К.И. Чуковского "Федорино горе", "Телефон", "Путаница". Загадочная пятница поведает всем о чудесах науки и техники.

Завершит Неделю детской книги Семейное воскресенье.