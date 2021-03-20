Шоппинг приносит россиянам счастье

Шоппинг делает 62 % россиян счастливее, сообщает исследование "AliExpress Россия" и ResearchMe.

Самым приятным моментом при покупке товаров опрошенные выбрали сообщение о готовности к выдаче или передачу курьеру. Помимо этого, россияне отметили и важность получения купона на скидку при добавлении товара в корзину.

Приобретение одежды, обуви или аксессуаров улучшает настроение 40 % респондентов. Кроме того, 35 % выбрали покупку гаджетов или техники, а еще 26% — товаров для дома и хобби. Новые книги вызывает позитив у 21 % опрошенных. В лучшую сторону меняет настроение покупка сладостей, косметики, парфюмерии и растений. Меньше всего радуют товары для занятия спортом.

Стоит отметить, что в опросе приняли участие более чем 1,1 тыс россиян старше 18 лет.