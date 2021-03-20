Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Новрузом в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер на Джадыр дюзю в Шуше. Видеокадры на своей странице в Instagram опубликовала первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Затем глава государства выступил с обращением.

"Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Новруз байрамы! Желаю всему азербайджанскому народу здоровья и счастья! В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это – историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше. Это – историческое событие. Это – большое счастье. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, мы восстановили историческую справедливость", - сказал Ильхам Алиев.

" Сегодня мы отмечаем в свободной Шуше наш национальный праздник – Новруз байрамы. 28 лет Шуша находилась в плену. 28 лет она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось. Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли. Но для этого мы должны были набраться сил, подготовиться к этому", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что все освобожденные земли будут восстановлены, и работа в данном направлении уже идет. " Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях", - добавил Ильхам Алиев.