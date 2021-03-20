В России коронавирус обнаружен еще у 9 632 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 632 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 632 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 135 (11,8 %) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 1 728, в Санкт-Петербурге - 899, в Московской области – 651. В Краснодарском крае - 125, в Ставропольском крае - 126, в Крыму - 52, в Кабардино-Балкарии – 54, в Дагестане - 38, в Карачаево-Черкесии - 13, в Северной Осетии - 17, в Ингушетии - 13, в Адыгее - 11, в Чечне - 12.

Суточный прирост составил 0,22%, общее число инфицированных в России достигло 4 447 570.

Выздоровели 4 060 652 россиян, за сутки выписаны по выздоровлению 11 279 человек.

За сутки умерли 392 пациента с коронавирусом, с начала пандемии умерли 94 659 человек.