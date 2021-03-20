Зарубежных волонтеров на Олимпиаде в Японии не будет

Япония не допустит иностранных волонтеров до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио из-за рисков распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Наибольшую опасность власти Японии видят в проникновении на территорию государства новых штаммов инфекции. При этом рассматривается вариант с допуском тех волонтеров, которые владеют редкими иностранными языками. Вопрос об организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Ранее в Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие спортивные мероприятия. Речь идет о сокращении числа людей в группах сопровождения иностранных лидеров на играх.