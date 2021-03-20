Запуск "Союза" с Байконура перенесен на резервный день

Ракету-носитель "Союз-2.1а" запустят с Байконура 21 марта. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он заявил, что 20 марта был зафиксирован скачок напряжения перед стартом, в результате чего принято решение "не рисковать", передает РИА Новости.

"Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" должен был стартовать 20 марта в 9:07 по московскому времени (6:07 по времени Нур-Султана). Ракета должна доставить в космос 38 иностранных космических аппаратов.