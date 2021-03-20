Американцы извинились перед Россией за Байдена

Посольство России в Вашингтоне получило от граждан США письма с извинениями за заявления со стороны администрации Белого дома, рассказал руководитель дипмиссии Анатолий Антонов.

Посол на своей странице в Facebook выразил глубочайшую признательность гражданам США, которые направили в адрес посольства письма в поддержку развития партнерских отношений между двумя государствами. Он отметил, что многие были не согласны и извинились за необдуманные заявления, которые звучали в последнее время из Вашингтона в адрес России.

Антонов тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между странами необходимо создавать на основе взаимного уважения и равноправия, а также выразил надежду на то, что власти США прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".