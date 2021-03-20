Пекин и Вашингтон договорились избегать конфликтов

Китай и США по итогам состоявшихся на Аляске переговоров договорились избегать недопонимания и конфликтов. Об говорится в заявлении китайской стороны, распространенном по итогам встречи Центральным телевидением Китая.

Согласно сообщению, Пекин и Вашингтон договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации. Обе стороны также выразили надежду на продолжение диалога на высоком уровне.

Помимо этого, КНР и США договорились создать двустороннюю рабочую группу по борьбе с изменением климата, передает РИА Новости.

Напомним, 18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И.

