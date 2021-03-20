Синоптик предположил, когда растает снег в Москве

Снег в Москве должен сойти к концу первой декады апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. "Примерно так и будет в этом году", - цитирует метеоролога ТАСС.

При этом Вильфанд подчеркнул, что снег начнет таять в третьей декаде марта.

Напомним, накануне Гидрометцентр объявил в Москве о Московской области на 21-22 марта "желтый" уровень погодной опасности.