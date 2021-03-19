Тракторист сбил пожилого мужчину и сбежал в Грузии

Мужчина погиб под колесами трактора в одном из сел района Сагареджо (регион Кахети), сообщают грузинские СМИ.

Трагедия произошла в селе Какабети. Тело 60-летнего пешехода с множественными травмами обнаружили односельчане, передает Sputnik Грузия.

Вскоре выяснилось, что мужчина был сбит трактором. После ДТП его водитель скрылся с места происшествия.

Следствие проводит МВД Грузии, правоохранители уже установили личность тракториста.