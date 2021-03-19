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Субботники пройдут во всех районах Краснодара

Субботники пройдут во всех районах Краснодара

В Краснодаре проходят субботники в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства во всех микрорайонах города.

В некоторых районах и поселках уборку начали проводить уже в пятницу 19 марта.

Субботник в Прикубанском округе начнется 20 марта в 09.00, его участники приберут мусор, побелят деревья и вырубят молодую поросль. В это же время субботник будет проходить в Западном округе, уборка состоится на берегу реки Кубань.

26 марта субботник проведут в Центральном округе, там уберут мусор, покрасят ограждения, побелят деревья, пишут "Кубанские новости".

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