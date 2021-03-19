Хлебопекарей Ростовской области поддержат субсидиями в размере 57 млн рублей

Управление информационной политики правительства Ростовской области информирует, что областные предприятия хлебопекарной промышленности получат 57,1 млн рублей на компенсацию части затрат, пишет "Интерфакс".

"Прием документов от предприятий мы наметили на конец марта-начало апреля, в апреле приступим к финансированию. Сумма субсидии составляет 57,1 млн рублей", - рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Панкратов.

Компенсации подлежат затраты, возникшие в году предоставления субсидии, но не ранее 1 февраля 2021 года.