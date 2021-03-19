Главная » Новости

Хлебопекарей Ростовской области поддержат субсидиями в размере 57 млн рублей

Хлебопекарей Ростовской области поддержат субсидиями в размере 57 млн рублей

Управление информационной политики правительства Ростовской области информирует, что областные предприятия хлебопекарной промышленности получат 57,1 млн рублей на компенсацию части затрат, пишет "Интерфакс".

"Прием документов от предприятий мы наметили на конец марта-начало апреля, в апреле приступим к финансированию. Сумма субсидии составляет 57,1 млн рублей", - рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Панкратов.

Компенсации подлежат затраты, возникшие в году предоставления субсидии, но не ранее 1 февраля 2021 года.

1100 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!