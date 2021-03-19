Кормье назвал Нурмагомедова "президентом"

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на фото чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которое было размещено на странице дагестанского бойца в Instagram. На фото Нурмагомедов сидит в салоне дорогого автомобиля.

"Президент", - написал Кормье в комментариях.

Ранее Даниэль оставил комментарий под постом Хабиба, в котором россиянин подтвердил официальное завершение карьеры.

"Брат, ты лучше всех, и тебя поддерживает весь мир. Ты настоящий мужик, Хабиб. Ты изменил наш зал и помог сблизиться Сан-Хосе и Дагестану. Твоя карьера - лишь небольшая часть того влияния, которое ты оказал на спорт и мир в целом", - написал Кормье.