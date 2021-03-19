Куда заведут черноморские пути

Чтобы наиболее эффективно использовать потенциал для расширения торговых связей между Европой и Центральной Азией через Черное море и Южный Кавказ, нужно объединить усилия. Необходима также и поддержка со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, пишет Emerging Europe. Напряженная геополитическая обстановка в Черноморском регионе вызвала медленную, но постепенно нарастающую реакцию Запада. Благодаря укреплению инфраструктуры в акватории Черного моря здесь усиливается военное присутствие НАТО, хотя необходимо развитие транспортных, торговых и транзитных путей.

Черное море остается важными экономическими воротами для всех прибрежных государств и других стран, не имеющих выхода к морю, от Восточной Европы до Центральной Азии. Черное море – важная торговая и транзитная площадка Российской Федерации. Турция получает трубопроводный газ из России по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", с проектной мощностью до 47 млрд куб. м газа в год - четверть всего российского экспорта. Один из крупнейших портов Черного моря - Новороссийский морской торговый порт занимается перевалкой нефти и нефтепродуктов, зерна, металлов и других экспортных товаров, необходимых для поддержания российской экономики. Словом, стабильность в Черноморском регионе остается одним из основных приоритетов экономического развития России.

Роль Черного моря в торговле между Азией и Европой через Южный Кавказ может вырасти, если будут созданы различные объекты инфраструктуры и ресурсы для поддержки увеличения объемов транзита при одновременном снижении транспортных расходов.

Объемы торговли Китая с Европой по сухопутным маршрутам растут, но подавляющая часть торговли между ЕС и Китаем по-прежнему осуществляется морским путем, а сроки доставки превышают 40 дней. Растет потребность в относительно более быстрых вариантах доставки товаров с более коротким сроком хранения. В 2020 году между Китаем и Европой было отправлено более 12 тысяч грузовых поездов, что привело к увеличению затрат на транспортировку грузов через российскую железнодорожную систему.

Южно-Кавказский коридор может привлечь часть этих грузов из западного Китая, предлагая конкурентоспособные рыночные условия. Тестовые поставки из Китая в черноморские порты Грузии показали конкурентоспособность этого коридора по срокам доставки на европейские рынки. Также растет потенциал для связи Южной Азии и Европы через регион с целью торговли.

Три моря

Торговля через Черное море получила дополнительный импульс благодаря инициативе "Три моря", призванной способствовать развитию инфраструктуры, объединяющей Адриатическое, Балтийское и Черное моря. Инициатива "Трех морей" направлена на ускорение развития энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры. Этот формат сотрудничества объединяет 12 государств-членов Европейского Союза между Адриатическим морем, Балтийским морем и Черным морем: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению.

Ключевая идея инициативы - способствовать устойчивому, основанному на инновациях сообщению между странами. Она нацелена на привлечение инвестиций, экономический рост и энергетическую безопасность путем поддержки инфраструктурных проектов, а также проектов в энергетической и цифровой сферах с целью укрепления безопасности стран участниц и интеграции с остальной Европой. Хотя Турция, Азербайджан, Грузия и Украина не участвуют в инициативе, они получат выгоду от улучшения транспортной связности в Центральной и Восточной Европе.

В Грузии, Азербайджане, Туркменистане и Казахстане существует цепочка инфраструктурных проектов, которые могут обеспечить более тесное сообщение между Центральной Азией, включая западный Китай и Афганистан, и Европой через мультимодальную транспортную систему Южного Кавказа. Железные и автомобильные дороги Казахстана, Туркменистана и Афганистана могут быть связаны через прикаспийские порты городов Туркменбаши, Актау и Курык с Бакинским международным морским портом. Железная дорога и шоссе могут связать Баку с грузинскими портами Поти и Батуми, а затем с украинскими, румынскими и болгарскими портами или через Турцию с Средиземным морем.

Устранение трудностей

Значительное государственное финансирование, выделяемое каспийским портам и другим инфраструктурным проектам в Туркменистане, Казахстане и Азербайджане, а также частные инвестиции в грузинские порты, могут быть оправданы, если международных трейдеров и экспедиторов привлекут более низкие расходы и эффективное управление. Необходимы значительные усилия в развитии развития транспортно-логистической инфраструктуры Каспийского региона. Другим серьезным вопросом является гармонизация тарифов и процедур пересечения границ для всего диапазона грузов с целью повышения конкурентоспособности транзитных перевозок и транспортировки.

В качестве дополнительного стимула стратегическое видение интеграции торговых и транзитных связей между Центральной Азией и Восточной Европой позволит Черноморско-Каспийскому региону участвовать в перестройке глобальной цепочки поставок. Страны с открытой торговой политикой и соглашениями о свободной торговле с основными мировыми рынками могут извлечь выгоду из этого процесса за счет создания центров обработки. Например, Грузия, у которой есть соглашения о свободной торговле со всеми основными евразийскими игроками, включая ЕС и Китай, может привлечь компании, заинтересованные в беспошлинном доступе на эти рынки. Но для достижения успеха всем ключевым участникам транспортного коридора в регионе необходимо объединить усилия, пишет Emerging Europe.