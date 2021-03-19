Медики из армянской общины Карабаха спасли жизнь гражданину Турции в Ханкенди

Врачи из армянской общины Нагорного Карабаха, работающие в больнице в азербайджанском Ханкенди, оказали экстренную реанимационную помощь гражданину Турции. Об этом со ссылкой на представителей здравоохранения сообщают армянские СМИ.

Как передает Sputnik Армения, накануне в Ханкенди в "скорую помощь" поступил сигнал о том, что в госпитале миротворческого контингента РФ находится гражданин Турции 1965 года рождения, ему поставлены диагнозы острый коронарный синдром, нарушение ритма сердца, вибрация предсердий, кардиогенный шок и инфаркт миокарда.

Пациента доставили в больницу в Ханкенди, медики которой предприняли все необходимые действия: вывели больного из кардиогенного шока, оказали реанимационную помощь.

В медцентре он оставался до 13։00 сегодняшнего дня, а затем, когда его состояние стабилизировалось, был выписан и передан российским миротворцам.