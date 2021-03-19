Италия и Германия готовы самостоятельно одобрить "Спутник V"

Италия, как и Германия, может самостоятельно принять решение об использовании в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер-министр Марио Драги на своей первой пресс-конференции в этой должности.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств не одобрит эту российскую вакцину, то "это будет сделано в Германии".

"Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому", - цитирует итальянского политика ТАСС.

При этом Драги допустил, что его страна закажет партию российской вакцины "Спутник V".