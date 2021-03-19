В столице Дона будет свое креативное пространство

Креативный кластер Ростова-на-Дону получит инвестиции в 1,5 млрд рублей, - заявил председатель областной организации "Архитекторы России" Алексей Полянский.

Основные инвестиции будут направлены на территории бывшего винно-водочного завода - здесь за два года возведут 20 тыс кв м новых объектов, что даст Ростову более 2 тыс рабочих мест и около 100 млн рублей от налоговых выплат, - передает ""АиФ-Ростов".

Это будут новые современные офисные помещения для коворкинга, торговли, культурных, выставочных и образовательных пространств и фуд-маркета, - пояснил Полянский.

Территория креатива будет содержать пешеходную зону, а за ее пределами - двухметровую парковку, - добавил архитектор.