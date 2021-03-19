Ереванскому "Арарату" запретили продавать в России "шотландский" виски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" прекратить продажу в России виски Mac Ingal его производства или убрать использование шотландских элементов в оформлении его этикетки.

Согласно документу, размещенному в базе данных ФАС, оформление напитка содержит элементы, создающие впечатление, что его местом происхождения является Шотландия - это традиционная шотландская клетка в качестве базового фона передней и оборотной этикеток, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, а также словесное обозначение scottish tradition, - передает "Интерфакс".

Шотландский виски – это напиток, произведенный на территории Шотландии, он относится к категории "географических наименований" и защищен законами Великобритании и ЕС. Своими действиями комбинат "Арарат" существенно повышает привлекательность своего виски в глазах потребителей и расширяет круг его потребителей, "приобретая необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности", - отметили в ФАС, усмотрев в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции.

Предупреждение необходимо исполнить в течение месяца с момента его получения.