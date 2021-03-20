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Презентация книги "Россия - Ингушетия. Вместе сквозь века" прошла в Ингушетии

Фото: gazetaingush.ru
Фото: gazetaingush.ru

В Центральной библиотеке Назрани состоялась презентация третьего издания работы "Россия - Ингушетия. Вместе сквозь века", сообщает пресс-служба учреждения.

Автором-составителем книги является доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. В издание вошли материалы известных ученых Дошлуко Мальcaгова, Ибрагима Дахкильгова, Тимурлана Муталиева, Макшарипа Мужухоева, современных исследователей. Книга содержит большой материал по истории и культуре республики, а также работы ученых из ряда регионов России.

Книга издана в хорошем качестве в ростовском издательстве "Южный российский дом".

Стоит отметить, что презентация была приурочена к 251-й годовщине со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

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Вестник Кавказа

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