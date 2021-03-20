Новые немецкие гастарбайтеры - грузины

Низкая заработная плата и безработица вынуждают граждан Грузии ехать заграницу, a новая программа обеспечивает им временную занятость на немецких фермах, пишет Eurasianet. В старом доме бедного тбилисского района собрались трое друзей, готовых покинуть страну. Все они подали заявку на участие в новой правительственной программе Грузии по найму сезонных сельскохозяйственных рабочих в Германии и испытывают смешанные чувства по поводу предстоящего.

Один из них, Дато, зарабатывает на жизнь доставкой еды на своем скутере и хочет сменить работу. ”Может быть, я узнаю что-то новое и смогу организовать свою ферму, когда вернусь, вместо того, чтобы работать в компании доставки, - сказал он. - Я вырос в деревне, поэтому знаю, что делать, в отличие от этих двоих”.

У его друзей - Мераба и Георгия - сомнений больше. Профессионалы среднего возраста, работающие на государственных предприятиях, они считают унизительным менять свои кабинеты на ручной труд, даже временно. Тем не менее они подсчитали, что по новой программе платят минимум 9,50 евро в час, то есть они смогут заработать 5670 евро за три месяца - максимальный срок, на который грузинам будет разрешено работать в Германии в рамках программы. Георгий отметил, что ему потребуется два года, чтобы заработать такие деньги на своей нынешней должности. ”За сбор спаржи в Германии платят лучше, чем на государственной работе в Грузии”, - говорит Георгий.

Программа приема заявок на участие в программе открылась в феврале и сразу же вызвала ажиотаж: за первые 24 часа заявки подали 53 тыс. грузин - более 1% жителей страны. ”Со стороны правительства Германии нет ограничений на количество людей, которые могут подать заявление”, - заявила министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социального обеспечения Екатерина Тикарадзе.

Такой интерес можно объяснить удручающими показателями занятости и доходов населения Грузии. Среднемесячная заработная плата составляет чуть более 1300 лари, то есть менее $400. По официальным данным, уровень безработицы составляет 18%, хотя недавнее исследование Всемирного банка предполагает более высокий уровень - 34%. В любом случае, как официальный, так и неофициальный уровень безработицы вырос в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней увольнений. Опросы, проведенные Центром исследовательских ресурсов Кавказа в начале 2021 года, показали, что каждый пятый грузин сообщил о потере работы в результате пандемии.

Чтобы участвовать в программе, кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, иметь опыт работы в сельском хозяйстве и знать немецкий или английский на базовом уровне. Дато говорит только по-грузински, но программа позволяет группам подавать заявки группой, если хотя бы один участник говорит на одном из двух языков. Мераб говорит по-немецки и бывал в Германии во время отпуска.

По словам Тикарадзе, текущая программа - пилотный проект, и в будущем есть планы расширить ее за пределы сельскохозяйственного сектора. Грузия также работает с Францией, Грецией, Израилем, Болгарией и Кипром над созданием аналогичных программ.

Грузинские официальные лица утверждают, что программа позволит грузинам легально заработать дополнительные деньги в Германии, в то же время приобретая навыки, которые они могут применить дома. Немецкие официальные лица сочли программу беспроигрышным вариантом для обеих стран. ”Многие люди в Грузии хорошо знакомы со сферой сельского хозяйства и смогут внести свой вклад в сельское хозяйство Германии, а по прибытии в Грузию внесут свой вклад в ту же сферу своей страны”, - говорит посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш.

”В целом эта инициатива может принести пользу сельскому хозяйству Грузии, - думает Ханс Гутброд, немец, который занимается сельским хозяйством в Грузии более 10 лет. - Даже если некоторые рабочие освоят и привезут новые методы и понимание того, как работает современное сельское хозяйство, эффект может быть крайне положительным”.

Экономисты утверждают, что пробелы в знаниях снижают продуктивность и прибыльность грузинского сельского хозяйства, сектора, в котором занято около половины населения Грузии. На сельское хозяйство приходится всего 7,4% национальной экономики с доходом в $17,5 млрд.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Программой развития ООН, ”60 человек, занятых в сельском хозяйстве Грузии, приносят столько же прибыли, сколько один французский сельскохозяйственный рабочий”. В исследовании также отмечается, что хотя в сопоставимых странах, например, в Армении и Болгарии, наблюдается значительный рост производительности, в Грузии он остается практически неизменным.

”Я считаю, что ключевым моментом будет хорошая реализация этой программы: необходимо подобрать рабочих (в том числе для органических ферм), обеспечить короткое обучение до и после программы, а также предложить поддержку, если кто-то из работников захочет организовать, скажем, собственное ягодное производство”, - сказал Гутброд.

Программа поможет регулировать миграцию грузин в Германию. Немецкие официальные лица жалуются на то, что грузины злоупотребляют безвизовым режимом с Европейским союзом, а программа, разрешающая регулярные поездки, может способствовать тому, что грузины не будут задерживаться в стране.

Но есть и те, которые интерпретировали программу как средство избежать ответственности за собственные экономические проблемы путем экспорта безработных. ”Эмиграция - это быстрое решение насущной проблемы безработицы. Создание рабочих мест дома - более сложный процесс”, - считает Феликс Хетт, директор Южнокавказского офиса немецкого фонда Friedrich-Ebert-Stiftung. По его словам, экономической стратегии Грузии по либерализации экономики, снижению налогов и сокращению нормативных требований недостаточно для решения проблем с занятостью в стране.

”Комплексная политика в области занятости включает в себя инвестиции в образование и профессиональную подготовку, государственное финансирование исследований и разработок, а также доступ к кредитам для малых предприятий через государственные банки, - сказал Хетт. - Эти факторы лежат в основе истории экономического успеха Германии после Второй мировой войны”.

Однако для Георгия, Мераба и Дато опасения носят более насущный характер. Георгий и Мераб пытаются понять, смогут ли они сохранить свои государственные должности, воспользовавшись немецкой схемой. ”Мы подумаем, если нас выберут. Я, вероятно, смогу договориться об отпуске, если не останусь в Германии дольше месяца, - сказал Мераб. - Работа на ферме в течение месяца может стать неплохим способом убежать от реальности. Я надеюсь, что смогу провести несколько дней в каком-нибудь хорошем немецком городе”. Он смотрит в окно, из которого открывается вид на самое большое и старейшее кладбище Тбилиси: ”Копать картошку - не работа мечты, однако здесь все, что я вижу из окна - это смерть”.