Мясников рассказал о вреде сока и пользе кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от газировок и фруктовых соков в пользу чая и кофе, аргументировав это тем, что напитки из первой группы содержат много сахара.

В этой связи он отметил, что по теме кофеиносодержащих напитков есть множество необоснованных предрассудков. "Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению, могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", - сообщил он в статье, опубликованной на официальном сайте врача.

Так, медик отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает дальнейшего повышения давления у гипертоников, более того употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай также полезен, так как содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.

Кроме того, Мясников обратил внимание на то, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды и посоветовал ориентироваться на собственные потребности.