Заместитель директора Института археологии и этнографии НАНА, профессор Наджаф Мусеибли сообщил о том, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе в Азыхской пещере, будут проводиться археологические исследования.

По его словам, в первую очередь, следует изучить нынешнее состояние памятников, после этого наметить основные направления исследований.

"В период оккупации армянская сторона проводила незаконные раскопки в Азыхской пещере с привлечением зарубежных ученых. Все эти раскопки незаконны как с точки зрения азербайджанского законодательства, так и международного права", - подчеркнул он.

Мусеибли добавил, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации часть артефактов, обнаруженных в Азыхской пещере во время проводившихся незаконных археологических раскопок, была доставлена в Баку и передана Археологическому фонду ИАЭ, передает Trend.