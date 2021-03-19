Россия и США пришли к неожиданному согласию по Афганистану

В Москве прошло очередное заседание расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан) на уровне спецпредставителей с участием делегаций правительства и высшего совета по национальному примирению Афганистана, афганских политических деятелей, Движения талибов, а также делегации Катара и Турции в качестве почетных гостей. "Тройка" призвала противоборствующие афганские стороны к прекращению гражданской войны через договоренности о формировании инклюзивной власти с участием Движения талибов.

Как отмечает Deutsche Welle, переговоры состоялись после того, как диалог между афганским правительством и талибами зашли в тупик в Дохе. Турция также намерена провести мирную конференцию в апреле.

США и Россия призывают к прекращению огня в Афганистане

В переговорах в Москве участвовал специальный представитель США Залмай Халилзад, а также официальные лица из Пакистана и Китая. США одобрили роль России в афганских переговорах – две страны пришли к неожиданному согласию по этому вопросу. Официальные лица США, России, Китая и Пакистана в совместном заявлении призвали представителей афганского правительства и "Талибана" (запрещен в РФ) немедленно прекратить огонь. ”Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране, а движение "Талибан" не объявлять весенне-летнюю наступательную кампанию”, - говорится в заявлении. Стороны добавили, что афганцы должны ”как можно скорее” прийти к соглашению, которое ”положит конец войне в Афганистане, длившейся более четырех десятилетий”. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что московская конференция ”поможет создать условия для достижения прогрессивных межафганских отношений”, предупредив, что ”дальнейшие отсрочки недопустимы”.

Будет ли создано временное афганское правительство?

Администрация президента США Джо Байдена пытается определить, возможно ли вывести все американские войска из Афганистана к 1 мая в соответствии с соглашением, заключенным с "Талибаном" Дональдом Трампом. Халилзад надеется, что афганцы примут участие в политическом урегулировании, которое будет включать не только прекращение огня, но и создание временного правительства. Россия поддержала идею создания временного правительства Афганистана, в которое могут входить лидеры "Талибана". Временное правительство останется до проведения выборов и разработки новой конституции.

Однако президент Афганистана Ашраф Гани отверг идею временного правительства, утверждая, что афганские лидеры должны назначаться только путем выборов. "Талибан" также скептически отнесся к этой идее. Мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель и заместитель лидера "Талибана", сказал участникам московской конференции, что ”афганцы сами должны определять свою судьбу”. ”Мир должен учитывать исламские ценности, независимость и национальные интересы афганского народа”, - сказал Барадар. "Талибан" развязал вооруженное восстание против правительства Афганистана после вторжения США в 2001 году.

Возобновление насилия в Афганистане

Переговоры в Москве прошли на фоне продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане. В четверг в результате взрыва бомбы погибли четыре человека: взорвался автобус, в котором ехали кабульские правительственные чиновники. За день до инцидента в результате атаки на вертолет около столицы погибли девять сотрудников афганских сил безопасности. Пока никто не взял на себя ответственность за взорвавшуюся у дороги бомбу и атаку на вертолет. Правительство Афганистана обвинило талибов в недавних нападениях на правительственный персонал и силы безопасности.