Главная » Новости

Власти Кубани выведут из тени гостевые дома

Власти Кубани выведут из тени гостевые дома

Власти Кубани выступили с ходатайством перед Ростуризмом с предложением по легализации гостевых домов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На курортах Кубани находится более 10 тыс гостиниц, половина из них - в частном секторе, и такие места размещения востребованы у гостей региона, потому что такие услуги бюджетны и доступны. При этом они не могут считаться гостиничными, поскольку не регулируются законодательством, а значит власти не могут следить за качеством отдыха и его безопасностью, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев, передает портал Юга.ру.

Регион ведет активную работу по "выводу из тени" гостевых домов, а также разрабатывает рекомендации для тех, кто оказывает услуги по сдаче жилых помещений туристам, - добавили в пресс-службе.

605 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!