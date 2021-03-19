Власти Кубани выведут из тени гостевые дома

Власти Кубани выступили с ходатайством перед Ростуризмом с предложением по легализации гостевых домов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На курортах Кубани находится более 10 тыс гостиниц, половина из них - в частном секторе, и такие места размещения востребованы у гостей региона, потому что такие услуги бюджетны и доступны. При этом они не могут считаться гостиничными, поскольку не регулируются законодательством, а значит власти не могут следить за качеством отдыха и его безопасностью, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев, передает портал Юга.ру.

Регион ведет активную работу по "выводу из тени" гостевых домов, а также разрабатывает рекомендации для тех, кто оказывает услуги по сдаче жилых помещений туристам, - добавили в пресс-службе.