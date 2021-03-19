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Блинкен и Маас "вживую" обсудят "Северный поток-2"?

Блинкен и Маас &quot;вживую&quot; обсудят &quot;Северный поток-2&quot;?

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас могут провести очную встречу на следующей неделе, предположительно, по вопросу о газопроводе "Северный поток-2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники.

Издание уточняет, что ранее личное знакомство между дипломатами не было возможно.

Теперь же госсекретарь США планирует 23-24 марта "воспользоваться встречей глав МИД стран-участниц НАТО и найти время для двусторонней встречи с Маасом", на которой, по всей видимости, будет обсуждаться "Северный поток-2", уточняет ТАСС.

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