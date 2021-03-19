Грузинская оппозиция переходит на "новую волну"

Грузинская оппозиция завтра сообщит о новом формате своей деятельности, рассказал представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Ранее планировалось, что в субботу в Тбилиси пройдет масштабная акция протеста, но из-за переговоров с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" она была отменена. Накануне переговоры завершились без достижения компромисса.

"Мы отменили все акции, в том числе отказались от акции, запланированной на 20 марта, но уже завтра мы переходим на новый режим и другую волну, поэтому мы объявим о своих планах на ближайшее будущее и о нашем видении политических процессов завтра в 12 часов [11.00 мск] на проспекте Руставели", - цитирует оппозиционера Sputnik Грузия.

Уточняется, что 18 палаток, установленных протестующими у здания парламента в конце февраля, до сих остаются на месте.