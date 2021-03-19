Монголия предложила производить "Спутник V"
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на встрече с российским послом в Улан-Баторе Искандером Азизовым предложил производить вакцину от коронавируса "Спутник V" в его стране, передает агентство МОНЦАМЭ.
"Президент подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины, и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве в этом деле", - цитирует его ТАСС.
Российский дипломат заверил, что оперативно сообщит об инициативе монгольской стороны властям РФ.
Напомним, 9 февраля стало известно, что Монголия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться